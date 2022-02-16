Большие суммы в платежках: теплосети объяснили, как считали отопление за январь

Харьковчане в соцсетях массово жалуются на то, что в платежках за отопление суммы за январь значительно превышают суммы за декабрь. В "Харьковских теплосетях" объяснили, как считали в январе.

Расчет делается на примере квартиры площадью 50 квадратных метров. Вот как "ХТС" произвело расчеты за январь:

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39,38*50,0*(((18-(-3,3)*31/((18-(-1))*31))=2207,35 грн, где:

39,38 грн/кв.м. - тариф на услугу по снабжению тепловой энергии, установленный решением горсовета от 30.12.2021,

50,0 кв.м - отапливаемая площадь квартиры,

+18°С – средняя расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях квартиры,

-3,3°С – средняя фактическая температура наружного воздуха расчетного периода за дни предоставления услуги централизованного отопления для Харькова в январе,

31 сутки - фактическое количество суток предоставления услуги централизованного отопления в январе,

-1°С - средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, которая учтена в установленных тарифах на услугу централизованного отопления,

31 сутки - календарное количество суток в январе.

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Напомним, в Харькове в нынешнем отопительном сезоне не будут повышаться тарифы на отопление, горячую и холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии по итогам совещания, которое состоялось еще осенью в Министерстве развития громад и территорий.

По данным горсовета, во время совещания секретарь горсовета Игорь Терехов достиг договоренности с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым о том, что тарифы на теплоснабжение, горячую и холодную воду в городе Харькове подниматься не будут.

По вопросам, связанным с отоплением и горячей водой, жители города Харькова могут звонить в районные филиалы КП "Харьковские тепловые сети". Список номеров можно найти по ссылке. https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/19.10.2021/kuda_zvonit_harkovchanam_esli_net_otopleniya_ili_goryachey_vody

Автор: Алина Дыхман

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