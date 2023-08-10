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Прохождение отопительного сезона в Украине зависит от полного разблокирования портов

Прохождение отопительного сезона в Украине зависит от полного разблокирования портов

Не самая простая зима, которую обещают украинцам, может стать еще сложнее и дороже, если морские порты не разблокируют полностью.

По данным издания, морская блокада влияет на наш отопительный сезон: Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов и угля, необходимого для наших ТЭС для прохождения зимы. Из-за отсутствия моря этот уголь едет по суше, а это делает каждую тонну угля дороже минимум вдвое.

Собственно, каждый украинец страдает заблокированием морских портов, даже не осознавая, ведь высокая инфляция в значительной степени спровоцирована именно блокадой. Падение экспорта привело к падению валютных поступлений, из-за чего вырос доллар. А доставка в Украину импортных товаров, львиная доля которых производится в азиатских странах, происходит через Европу, из-за чего каждый телефон, штаны или тарелка подорожали минимум на треть.

Джерело: https://t.me/u_now/108116

Новости портала «Весь Харьков»

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