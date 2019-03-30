Бразилия требует вывести российские войска из Венесуэлы. США предупреждают Москву о потерях

Российские войска должны покинуть Венесуэлу. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо. В интервью Reuters он предупредил, что Россия своей поддержкой Мадуро лишь усугубит социально-экономический коллапс Венесуэлы, и что единственным выходом из кризиса является проведение выборов под руководством лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

«Если их идея заключается в том, чтобы удержать Мадуро у власти как можно дольше, то это означает, что все больше людей будут голодать и покидать страну, и что масштабы венесуэльской трагедии продолжат расти», – цитирует его агентство.

Он призвал устранить «все, что способствует продлению страданий венесуэльского народа».

Активный сторонник Трампа президент Бразилии Жаир Болсонару присоединился к проводимой под руководством США операции, которая направлена на доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу. Бразильский лидер пообещал не использовать военное вмешательство в дела соседней страны.

Ранее Болсонару выражал надежду на вступление его страны в НАТО и размещение в Бразилии американской военной базы. В то же время он критиковал Россию за поддержку Мадуро.

Напомним, что накануне Трамп потребовал от Москвы «убраться из Венесуэлы». Он заявил, что США готовы рассмотреть «все варианты» для того, чтобы заставить Москву прекратить вооруженное присутствие в этой латиноамериканской стране. Трамп заявил, что венесуэльский народ прошел через «непостижимые» испытания под властью Мадуро.

Россия направила в Венесуэлу два самолета министерства обороны и около 100 военных вместе с 35 тоннами снаряжения. Позже некоторые источники сообщили, что Россия разворачивает системы ПВО в центре Венесуэлы.

В МИД РФ заявили, что в 2001 году Россия и Венесуэла заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве, согласно которому «российские специалисты могут присутствовать в южноамериканской стране».

Но у всех 34 стран Организации Американских Государств (ОАГ) иное мнение: они расценивают происходящее как «вмешательство враждебной державы». Эти же слова произнес советник Трампа Джона Болтона. Страны ОАГ требуют от Москвы вывести войска из Венесуэлы.

Тем временем США пригрозили России потерями. Москва не сможет вернуть кредиты, выданные Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Вы никогда не заберете деньги у Мадуро, потому что его режим и экономическая политика уничтожают экономику Венесуэлы», – предупредил он во время переговоров с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.

Абрамс выразил уверенность, что единственный способ вернуть инвестиции – это добиться экономического развития. В то же время он раскритиковал Москву за то, что переброшенные в Венесуэлу российские военные совершенно не оказывают совершенно никакой поддержки венесуэльскому народу.

Эллиот Абрамс также сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Николаса Мадуро. По его словам, Россия заплатит за это определенную цену. Одним из вариантов ответа могут быть новые санкции, уточнил Абрамс. При этом, по его словам, появление российских военных в Венесуэле стало в большей степени символическим и политическим жестом - контингент слишком малочисленный, чтобы помочь Мадуро удержаться у власти.

Лидер оппозиции, который объявил себя «временным президентом» Венесуэлы Хуан Гуаидо, обращаясь к России и Китаю, заявил, что Мадуро не способен защитить их инвестиции и потому «не выгоден» для обеих стран.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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