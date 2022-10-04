Через контрнаступ ЗСУ мешканцям Луганщини треба буде евакуюватися, – Гайдай

Про це інформує Рубрика, посилаючись на Telegram глави Луганської ОВА Сергія Гайдая.

“Найближчим часом ми будемо звертатися до людей з проханням виїхати з великих міст в інші населені пункти, де можна перечекати контрнаступ.

У великі міста, такі як Рубіжне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк, після деокупації ми не будемо вільно пускати людей.

Опалювальний сезон там неможливо забезпечити – все розбито.

Навіть при всіх фінансових можливостях відновлення опалення займе кілька місяців. Можливо, люди матимуть можливість повернутися, щоб перевірити свої квартири, але залишатись на зиму не можна”, наголосив очільник області.

Гайдай уточнив, що у Рубіжному ситуація краща, бо кілька років тому там забезпечили децентралізацію опалення.

Нагадаємо, у серпні Мінреінтеграції повідомило, що обов’язкову евакуацію, окрім Донеччини, планують оголосити ще в кількох областях України, де йдуть бойові дії.

Агентство Телевидения Новости