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Діди – воювати: Путін підписав закон про прийом до армії на контракт до 65 років
Згідно із сайтом держдуми, тепер піти служити в армію за контрактом зможуть люди до закінчення працездатного віку (для жінок 60 років, для чоловіків – 65 років – ред.).
Заступник глави міноборони рф уточнював, що укласти перший контракт про військову службу в росії можна буде до віку 50 років.
Раніше в російському законодавстві було передбачено, що перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – віком від 18 до 30 років.
Молодежь в РФ всё?
Источник: https://t.me/u_now/50830