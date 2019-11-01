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Депутат расплакалась в зале Рады: трогательное видео

Депутат расплакалась в зале Рады: трогательное видео

Уникальный случай произошел во время сегодняшнего заседания Рады. Народная избранница расплакалась, когда голосовали законопроект о ГТС. Представительница “Слуги народа” Анна Скороход не сдержала эмоций, увидев, что ее поправка не поддержана.

Ситуация даже не в том, что комитет проигнорировал ее инициативу. Расстроило Скороход то, что в комитете накануне достигли определенных договоренностей, однако, в зал вышли с другим документом.

Спикер Дмитрий Разумков попросил коллегу не плакать и успокоится, дал слово главе комитета Герусу, который пояснил, почему поправка Скороход не поддержана… После этого Разумков поставил ее на голосование…

Напомним, депутаты этой каденции уже отметились целым рядом случаев необычного поведения – кушали в зале (Дубинский), курили, чесали промежность (Кива), вели интимную переписку (два случая – один с мужем, другой – с путаной)…

Источник: real-vin.com

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