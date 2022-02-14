Президент дав депутатам добу, аби повернутися в Україну

Президент Володимир Зеленський вважає, що депутати, які виїхали за кордон, повинні впродовж 24 годин повернутися.

Про це він заявив під час спільної з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я б зосередився на менеджменті нашої держави, на людях, які сьогодні знаходяться за кордоном, депутатах тих чи інших партій, тут не хочу навіть назви говорити, ви всі розумієте, які це люди. Мені здається, що це серйозний виклик. Думаю, ми повинні надавати їм сигнал, справедливий, перш за все, від Верховної Ради, від спікера, від держави. Я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб упродовж 24 годин вони всі там когось зі своїх рідних привезли, щоб вони все ж таки повернулися в державу. Непростий момент. Момент єдності нашої держави. Вважаю, що вони повинні повернутися", - сказав Зеленський.

Разом з тим він заявив, що інакше треба буде робити "серйозні висновки".

"Повірте мені, ми точно їх зробимо", - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок канцлер ФРН Олаф Шольц перебуває з візитом в Україні, після чого відвідає Москву 15 лютого.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про відліт з України чартерними рейсами українських політиків і бізнесменів.

Источник: www.ukrinform.ua/

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