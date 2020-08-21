Верховный суд подтвердил восстановление Лесика депутатом Харьковского горсовета

Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного Суда 12 августа отклонила кассационную жалобу Харьковского городского совета на постановление Харьковского апелляционного административного суда о восстановлении в статусе депутата горсовета Андрея Лесика.

Об этом Харків Times узнал из постановления суда.

В документе указано, что Лесик стал депутатом горсовета по результатам выборов, состоявшихся в ноябре 2015 года. 11 мая 2016 года его исключили из фракции «За Харьков, за Возрождение» (после конфликта 9 мая на Мемориале Славы с проукраински настроенными активистами из-за «георгиевской ленты» на его одежде — Харків Times). Бывшие товарищи по фракции предложили мэру Харькова Геннадию Кернесу внести на рассмотрение горсовета вопрос о досрочном прекращении полномочий Лесика. 17 мая 2016 года горсовет прекратил депутатские полномочия Лесика, тот пошел в суд. 26 декабря 2016 года Дзержинский райсуд Харькова отказал Лесику в удовлетворении иска к горсовету, исходя из того, что Лесик якобы заявил во время заседания депутатской фракции о сложении им депутатских полномочий, что и стало законным основанием для решения горсовета.

Лесик подал апелляцию.

Харьковский апелляционный административный суд 30 марта 2017 постановление Дзержинского районного суда отменил и принял новое решение, признав противоправным и отменив решение Харьковского городского совета. Суд отметил, что Лесик заявления о прекращении полномочий не подавал, следовательно, оснований для этого у горсовета не было.

Горсовет восстанавливать Лесика депутатом не стал и подал кассационную жалобу

В кассационной жалобе горсовет снова отметил, что основанием для досрочного прекращения полномочий депутата местного совета является, в частности, его заявление об этом, которую Лесик лично выразил в устной форме на заседании фракции «За Харьков, за Возрождение». Ответчик также заявил, что действующим законодательством не установлены требования к форме личного заявления, а потому высказывания ее в устной форме не может быть препятствием для инициирования процедуры досрочного прекращения.

Рассмотрев жалобу, Верховный суд согласился с выводом суда апелляционной инстанции о том, что у горсовета не было оснований для досрочного прекращения полномочий Лесика как депутата Харьковского городского совета VII созыва. При этом суд отклонил доводы горсовета.

Суд постановил кассационную жалобу Харьковского городского совета оставить без удовлетворения, а постановление Харьковского апелляционного административного суда от 30 марта 2017 года оставить без изменений. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и не может быть обжаловано.

Лесик заявил Харків Times, что лишение его мандата связано с тем, что «тогда было выгодно, чтобы в Харьковском городском совете был полный одобрямс действиям Поорошенко», а он был против. «Но прошло время, и те, кто тогда были против, стали даже партнерами», — сказал он.

Лесик сообщил, что узнал о постановлении суда только 20 августа. Отвечая на вопрос, намерен ли он идти на сессию горсовета, Лесик сказал: «Я даже не знаю, когда у нас будет сессия ближайшая… решим, если будет возможность — конечно, надо смотреть по ситуации». Он отметил, что перед последней сессией горсовета, которая состоялась 19 августа, ему звонили из полиции и спрашивали, собирается ли он на сессию. Однако на тот момент он не знал, что выиграл кассацию, и рано утром уехал из города по делам.

Справка. Андрей Лесик является руководителем харьковского городского отделения общественной организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука, членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Источник: times.kharkiv.ua/

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