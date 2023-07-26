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Державний переворот в Нігері: заколотники утримують президента

Державний переворот в Нігері: заколотники утримують президента

Є відомості, що президента Нігера Мохамеда Базума і його сім’ю утримує група бунтівників, кількість яких невідома, а за іншими даними – президент на волі і вже розпочав переговори з військовими.

У столиці Нігеру Ніамеї військові заблокували будинок офісу президента, про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляється, що солдати президентської гвардії контролюють не тільки офіс, а й житлову частину будівлі, де мешкає президент з родиною.

Але в столиці країни немає на вулицях важкої військовї техніки і не лунають постріли.

За одними даними, президента Нігера Мохамеда Базума і його сім’ю утримує група бунтівників, кількість яких невідома, а за іншими – президент на волі і вже розпочав переговори з військовими, які вчинили спробу державного перевороту.

Агентство Телевидения Новости

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