Добродар: в Первомайському визначилися з новою назвою міста

У Первомайському на Харківщині завершилося голосування за нову назву міста: згідно з повідомленням міської ради, найбільшу кількість голосів набрав варіант «Добродар». Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

Участь у голосуванні взяли більше 700 місцевих жителів, з яких 80% висловилися за вибір цієї назви, тоді як за інший варіант проголосували лише 20% учасників голосування.

«Відповідно, до порядку денного чергової 38 сесії, яка відбудеться вже на цьому тижні, буде винесено проєкт рішення «Про затвердження клопотання до Харківської обласної ради щодо внесення подання до Верховної Ради України про перейменування міста Первомайський Харківської області». Далі слово за депутатським корпусом міської ради», написав Микола Бакшеєв.

Агентство Телевидения Новости