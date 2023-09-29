Документальний фільм про Бучу та інтерв'ю з Зеленським отримали премію "Еммі-2023".
27 вересня у Нью-Йорку відбулася церемонія оголошення переможців 44-ї щорічної премії Emmy Awards за найкращі новинні й документальні телепрограми.
● Документальний фільм "Загублені душі Бучі" переміг у номінації "Найкращий сценарій: новини" про масове поховання під церквою в Бучі. Він вийшов на CBS News.
● У номінації "Найкраща новинна програма" перемогла програма "Битва за Бучу та Ірпінь", що вийшла на британському каналі Sky News 5 березня 2022 року.
● Документальний фільм "Україна: материнська війна" (NBC News) відзначили у номінації "Видатний новинний спецпроєкт". 60-хвилинний спеціальний фільм розповідає про життя п’яти українських жінок, кожна з яких вижила і воює по-своєму.
● У категорії "Найкраще змонтоване інтерв'ю" перемогло інтерв'ю "Президент Зеленський", що вийшло в програмі 60 Minutes на CBS.
Джерело: @liganet