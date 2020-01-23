Елки на свалках. Как перерабатывают новогодний атрибут и где потом его используют?

В Харькове началась утилизация новогодних красавиц. Теми елками, которые не продались перед праздниками лакомятся животные городского зверинца, а те, которые украшали дома харьковчан - со свалок свозят на специальные площадки с дробильной установкой. Их в городе 4. В день, говорят в КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов " на пункты утилизации привозят около 30 самосвалов с елками.

Артем Семикопенко, начальник службы логистики КП «КВБО»

На специально оборудованных площадках работает измельчитель - шипы который мобильны, универсальны. Которых работоспособность и производительность их составляет 10 кубических метров в час. Такая шипа может быть использована как для отопления, так и для утепления для животных, а так в принципе куда человеку если нужен. Ну в основном — это твердотопливные котлы, то есть отопление жилого фонда.

Все эти утилизированы елки предприятие готово полностью бесплатно передать людям, которым они нужны. Для этого предварительно нужно оставить заявку в КП и, если дом будет находиться в черте города, даже доставят. В общем рассказывает Юрий Фокин такая переработка очень экономически выгодна, ведь как минимум - меньше отходов идет на свалку.

Юрий Фокин, советник директора КП «КВБО»

Диаметр, который мы дробим 120 мм 130. Ну, это зависит от породы дерева сосна она считается мягкой породой дерева — это 140 мм ну толщина сами понимаете, какая там толщина. Выгодно их дробить тем, что если вот у нас, например стоит Фотон вот если видите елки там, то в этот фотон мы подробленных уже после той дробилки мы можем загрузить три вот таких вот восьмикубовых контейнера.

Всего за этот сезон планируют передробить около 100 000 новогодних красавиц. Благодаря новой технике собрать и утилизировать все елки города планируют в течение двух недель.





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