Енергетики заживили ще одне деокуповане село у Харківському районі

Фахівці «Харківобленерго» заживили перших споживачів у селі Руські Тишки. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під час бойових дій та російської окупації електромережі, що живлять Руські Тишки, були знищені майже на 90%. Фахівці проводять ремонт ліній 0,4 кВ, демонтують пошкоджені дроти та інше електричне обладнання, встановлюються нові стійки. Відбудови та заміни потребують трансформаторні підстанції, від яких живляться споживачі населеного пункту. Станом на сьогодні у селі замінили 30 опор, найближчим часом будуть встановлені ще 60.

«Завдяки виконаним роботам, наразі заживлено близько 150 споживачів у селі. Роботи триватимуть в щоденному режимі до повного відновлення електропостачання цього населеного пункту», – сказав Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости