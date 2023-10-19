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ЕС и дальше будет помогать Украине, несмотря на попытки отвлечь его конфликтом на Ближнем востоке, – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Она отметила, что Украина воюет за европейские ценности, поэтому Евросоюз будет стоять с ней рядом настолько долго, насколько это потребуется.
«Некоторые убеждены, что отвлекут нас от поддержки Украины и заставят нас выбирать, кому оказывать помощь. Но мы докажем, что они неправы. Мы стоим рядом с нашими друзьями так долго, как это будет нужно», – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Джерело: https://t.me/u_now/115682