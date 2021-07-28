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Фінансування органів сектору безпеки і оборони України протягом січня-червня 2021 року здійснено у повному обсязі - РНБО

Фінансування органів сектору безпеки і оборони України протягом січня-червня 2021 року здійснено у повному обсязі - РНБО

Апарат Ради національної безпеки і оборони України у рамках контролю за виконанням рішення РНБО України від 5 листопада 2020 року «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», уведеного в дію Указом Президента України від 5 листопада 2020 року № 486, проаналізував результати відповідного фінансування сектору безпеки і оборони України протягом січня-червня 2021 року.

Фінансування сектору безпеки і оборони України за загальним фондом держбюджету за цей період здійснено у повному обсязі відповідно до поміcячного розпису асигнувань – 108 321,7 млн гривень.

За наявними даними, до спеціального фонду державного бюджету за цей період надійшло понад 70,9% надходжень від річного плану.

Секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що матеріали до засідання РНБО України з питання «Про пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», мають бути підготовлені з урахуванням проведеного аналізу. Про результати фінансування сектору безпеки і оборони України у першому півріччі 2021 року поінформовано Президента України Володимира Зеленського.

Источник: rnbo.gov.ua

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