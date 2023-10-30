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Фінляндія опублікувала фото паркану, який будує на кордоні з Росією

Фінляндія опублікувала фото паркану, який будує на кордоні з Росією

Фінляндія опублікувала фото паркану, який будує на кордоні з Росією

Бачимо разючу схожість з українським проектом «Стіна». Наша версія має додатково земляні вали, траншеї, бліндажі, пункти спостереження тощо.

24 лютого 2022 року російська техніка не пішла через ці комунікації, натомість увірвавшись на територію України дорогами через офіційні переходи. Напередодні війни комплекс міг стати основою для розгортання оборонного рубежу не гіршого, або й крашого за так звані «лінії суровікіна».

Таким чином, те, що зараз будує член НАТО Фінляндія, в Україні почали будувати 10 років тому за ініціативи прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Тепер українська «Стіна» стала прикладом для наслідування.

Джерело: https://t.me/u_now/116699

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