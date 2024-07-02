Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:05
Просмотров: 96

Фінляндія відкриє 15 своїх військових об'єктів для використання силами США

Фінляндія відкриє 15 своїх військових обєктів для використання силами США

Фінський парламент одноголосно схвалив відповідну оборонну угоду між країнами, повідомляє Yle.

Він дозволяє направити американцям до Фінляндії свою зброю та солдатів.

Нагадаю, Фінляндія, яка межує з рф, вступила до НАТО після вторгнення до України, а наразі, як стало відомо напередодні, здійснює військову підготовку окремих підрозділів ЗСУ.

«СВО» йде по плану…

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19848

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Июль
Сегодня 06:28    109
Керівник ШІ Microsoft вважає, що красти контент, якщо він знаходиться у відкритому Інтернеті, цілком нормально
01.07.2024 10:30    157
Я знаю, що вже не молодий. Моя хода не така легка, як раніше, я не дискутую так добре, як раніше. Але я знаю, як говорити правду... - Байден
01.07.2024 09:18    168
НАТО знову розмістила літаки повітряної системи попередження і управління (AWACS) в повітряному просторі над Польщею
01.07.2024 09:01    165
Covert Cabal та HighMarsed дослідили нові знімки баз зберігання танків Т-80Б/БВ на території росії
01.07.2024 08:16    169
Житель США подав до суду на сусідку за відмову надати пароль від Wi-Fi
01.07.2024 08:06    186
Народна депутатка, член комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла написала заяву на головкому ЗСУ Сирського
01.07.2024 06:17    300
Якщо союзники поки не готові бачити Україну в НАТО, щоб не дратувати путіна, хай дадуть нам усе необхідне для захисту, — президент Зеленський
01.07.2024 06:09    180
НАТО підозрює, що рф замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі
30.06.2024 12:12    191
росія висловила протест Японії через спільні навчання з країнами НАТО
30.06.2024 09:36    198
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 