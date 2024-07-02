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Фінляндія відкриє 15 своїх військових об'єктів для використання силами США
Фінський парламент одноголосно схвалив відповідну оборонну угоду між країнами, повідомляє Yle.
Він дозволяє направити американцям до Фінляндії свою зброю та солдатів.
Нагадаю, Фінляндія, яка межує з рф, вступила до НАТО після вторгнення до України, а наразі, як стало відомо напередодні, здійснює військову підготовку окремих підрозділів ЗСУ.
«СВО» йде по плану…
Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19848