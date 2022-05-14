Где получить гуманитарную помощь в Харькове 14 мая (КАРТА)

В Харьковской ОВА сообщили адреса центров выдачи «гуманитарки» «Укрпочты» и «Новой почты», которые будут работать в Харькове 14 мая.

«Гуманитарная помощь в этих отделениях предоставляется бесплатно. Раз в месяц каждый житель может получить продуктовый набор. Просим не создавать очереди, это может быть небезопасно», — отметили в ХОВА.

Там также напомнили, что в регионе работает «горячая линия» по вопросам гуманитарной помощи: 0 800 301 415.

Источник: objectiv.tv

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