Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:57
Просмотров: 97

Где получить гуманитарную помощь в Харькове 14 мая (КАРТА)

В Харьковской ОВА сообщили адреса центров выдачи «гуманитарки» «Укрпочты» и «Новой почты», которые будут работать в Харькове 14 мая.

«Гуманитарная помощь в этих отделениях предоставляется бесплатно. Раз в месяц каждый житель может получить продуктовый набор. Просим не создавать очереди, это может быть небезопасно», — отметили в ХОВА.

Там также напомнили, что в регионе работает «горячая линия» по вопросам гуманитарной помощи: 0 800 301 415.

Где получить гуманитарную помощь в Харькове 14 мая (КАРТА)

Источник: objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 14 травня 2022 року
Сегодня 10:20    33
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.05
Сегодня 10:11    48
Россия планировала захватить часть регионов Украины и провести там референдумы. Но план провалился, - британская разведка
Сегодня 10:04    61
На Зміїному ворог намагається встановити системи ППО
Сегодня 09:34    92
Мінфін США нагадав іноземним банкам, чому не слід допомагати рф обходити санкції
Сегодня 08:54    86
«Похоже, Украина выиграла битву за Харьков»- ISW
Сегодня 08:23    154
Зеленський дорікнув лідерам, які знаходять час на суперечки замість допомоги
Сегодня 08:08    111
путін використовує голод як зброю – німецький міністр
Сегодня 07:49    111
Lenovo та Xiaomi тихо йдуть з Росії. Huawei, Alibaba, Tencent наступні?
Сегодня 07:39    117
«Всі з ким була знайома там, немає нікого» - «ДНРівці» розповідають про стан справ на фронті. Перехоплення
Сегодня 07:30    162
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 