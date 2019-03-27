ГолосуюНепоПриколу: стартовал предвыборный флешмоб

Украинский певец фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук открыл предвыборный челлендж под названием #ГолосуюНепоПриколу.

Соответствующее видео Вакарчук опубликовал на своей странице в Facebook.

«Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее - это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Голосуем ответственно! Голосуем не «по приколу»!», - сказал певец.

Певца поддержал и известный украинский поэт-харьковчанин Сергей Жадан, опубликовав на своей странице в Фейсбук фото с белым листом в руках, на котором написан хештег челленджа #ГолосуюНепоПриколу.

«Дорогие братья и сестры, ну вы поняли», - написал поэт.





Агентство Телевидения Новости