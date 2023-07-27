Ігор Терехов: Відбудовуватимемо Харків мікрорайонами

Міська влада планує відновити постраждалі від обстрілів житлові масиви, зокрема, Північну Салтівку.

До повномасштабного вторгнення на Північній Салтівці проживало близько 300 тисяч людей. За словами мера Харкова, майже всі будинки зазнали різного ступеню пошкоджень, але, попри це, там і досі мешкають люди. Про це повідомляється на сайті міськради.«У нас стоїть багато будівельних кранів. Відновлюватимемо масивами, мікрорайонами. Це має економічний сенс, бо люди залишаються, залишається людський потенціал. Вони працюватимуть на підприємствах, що вже діють, і на нових, які будуть відкриватися», – зазначив Ігор Терехов.За словами Терехова, під час планування майбутнього відновлення міська влада намагається врахувати і людський чинник.«На кожен будинок ми робимо інструментальну експертизу, яка показує, в якому стані зараз знаходиться його конструктив. Потім – фінансову, щодо доцільності його відновлення. Можливо, краще знести і побудувати новий. І тут є емоційні труднощі, адже кожна сім’я хоче повернутися до свого будинку, на своє місце проживання, бо вони звикли, і там знаходиться їхній дитячий садок, школа, магазин чи місце роботи. Нам потрібно все це враховувати у своїй роботі та розрахунках щодо відновлення міста. Це потужний виклик, з яким ми стикаємося щодня», – розповів Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости