Губернатор Херсонской области из-за "дела Гандзюк" подал в отставку
Народный депутат Александр Спиваковский сообщил, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с делом убийства активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении на имя президента Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спиваковского в Facebook.
"Прошу уволить меня с должности председателя Херсонской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении Гордеева.
В то же время Спиваковский сообщил, что следующим шагом для Гордеева может стать проверка на полиграфе.
"Следующий шаг это полиграф. Окончательное решение за Президентом Украины", - написал Спиваковский.