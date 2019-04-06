Губернатор Херсонской области из-за "дела Гандзюк" подал в отставку

Народный депутат Александр Спиваковский сообщил, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с делом убийства активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении на имя президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спиваковского в Facebook.

"Прошу уволить меня с должности председателя Херсонской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении Гордеева.

В то же время Спиваковский сообщил, что следующим шагом для Гордеева может стать проверка на полиграфе.

"Следующий шаг это полиграф. Окончательное решение за Президентом Украины", - написал Спиваковский.

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