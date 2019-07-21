Губернатор области проголосовала на парламентских выборах

21 июля глава ХОГА Юлия Светличная проголосовала на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Говоря о ходе голосования в Харьковской области, губернатор отметила, что все участки региона открылись вовремя и на данный момент не зафиксировано системных нарушений избирательного законодательства. Явка избирателей на участках оживляется и по последним данным приближается к отметке в 20%.

«Сегодня - ответственный день для государства, ведь мы выбираем не просто депутатов в Верховную Раду Украины, мы определяем вектор развития государства на ближайшие годы. Надеюсь, что украинцы сегодня с ответственностью отнесутся к своему выбору, а кандидаты в депутаты будут выполнять обещания, которые давали на протяжении всего избирательного процесса, и оправдают доверие людей», - подчеркнула она.

Агентство Телевидения Новости