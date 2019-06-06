«Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях на бесплатный номер

КП «Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на бесплатный номер 15-33.

Заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь напомнил, что звонки на этот номер - бесплатны со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным.

По короткому номеру 15-33 абоненты предприятия могут передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, оставить заявку на отсутствие воды, уточнить состояние лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. После выполнения заявки абоненту перезванивают и уточняют качество выполнения обращения.

«Мы просим харьковчан с целью максимально оперативного реагирования сообщать нам на короткий номер 15-33 обо всех порывах и повреждениях, если увидели открытый люк или течь на проезжей части, зеленой зоне, внутриквартальной дороге. В максимально сжатые сроки работники предприятия ликвидируют повреждения», - подчеркнул Евгений Дегтярь.

По его словам, специалисты КП «Харьковводоканал» проверяют каждый звонок, уточняют адрес того или иного порыва. На место выезжают аварийные бригады, обследуют участок и в дальнейшем ликвидируют течь. Все ремонтные работы планируются и проводятся среди рабочей недели и в максимально сжатые сроки, чтобы не оставлять харьковчан в выходные дни без воды.

Источник: city.kharkov.ua

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