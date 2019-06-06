Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 53

«Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях на бесплатный номер

«Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях на бесплатный номер

КП «Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на бесплатный номер 15-33.

Заместитель генерального директора по общим вопросам КП «Харьковводоканал» Евгений Дегтярь напомнил, что звонки на этот номер - бесплатны со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным.

По короткому номеру 15-33 абоненты предприятия могут передать заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, оставить заявку на отсутствие воды, уточнить состояние лицевого счета и решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. После выполнения заявки абоненту перезванивают и уточняют качество выполнения обращения.

«Мы просим харьковчан с целью максимально оперативного реагирования сообщать нам на короткий номер 15-33 обо всех порывах и повреждениях, если увидели открытый люк или течь на проезжей части, зеленой зоне, внутриквартальной дороге. В максимально сжатые сроки работники предприятия ликвидируют повреждения», - подчеркнул Евгений Дегтярь.

По его словам, специалисты КП «Харьковводоканал» проверяют каждый звонок, уточняют адрес того или иного порыва. На место выезжают аварийные бригады, обследуют участок и в дальнейшем ликвидируют течь. Все ремонтные работы планируются и проводятся среди рабочей недели и в максимально сжатые сроки, чтобы не оставлять харьковчан в выходные дни без воды.

Источник: city.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прокуратура затвердила підозру двом братам-«закладникам», які виготовляли та продавали амфетамін (ФОТО)
Сегодня 08:15    22
В Харьков авиацией доставили раненых военных
Сегодня 07:12    66
В Харківському ізоляторі тимчасового тримання пройшли практичні навчання
Сегодня 06:52    51
Под Харьковом оштрафована больница
Сегодня 06:33    115
Движение по улицам Дмитриевской и Ярославской запрещено до конца месяца
Сегодня 06:15    56
«Харьковводоканал» просит горожан сообщать о порывах на сетях
05.06.2019 15:15    153
В Академії розпочався візит делегації Національної жандармерії Франції
05.06.2019 08:50    87
Опубликованы фото пробивки на Клочковскую
05.06.2019 08:24    875
12 тисяч випускників Харківщини склали ЗНО з історії України (ВІДЕО)
05.06.2019 08:09    98
Стали известны доходы бюджета Харькова за пять месяцев
05.06.2019 07:38    114
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 