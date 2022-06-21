Харків’яни можуть приєднатися до створення нового Генплану міста

Харків’яни можуть взяти участь у створенні нового Генерального плану міста Харкова, відповівши на низку запитань.Опитування проводиться з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова. Мета проведення – допомогти команді найкращих харківських архітекторів та світових фахівців, яких зібрав британський архітектор та дизайнер Норман Фостер, у роботі над Генеральним планом міста, за яким відновлюватимуть і розвиватимуть Харків після перемоги у війні.

Як повідомив Ігор Терехов, те, яким буде Харків майбутнього, має право вирішувати кожен харків’янин.

«Ми завжди були відкриті найкращим пропозиціям та ідеям. Це опитування допоможе кожному з вас приєднатися до масштабної роботи з відновлення та модернізації нашого міста. А ми зможемо проаналізувати потреби містян та ознайомитися з ідеями, які допоможуть зробити Харків кращим», – звернувся до харків’ян міський голова.

Опитування можна пройти за посиланням: https://forms.gle/TzBABzbYk2q8JeC77

Нагадаємо, що вчора, 20 червня, пройшов Міжнародний форум, на якому обговорили залучення інвестицій для післявоєнного відновлення Харкова.

Агентство Телевидения Новости