HD REZKA, KINOGO та ще 14 російських медіасервісів внесли до переліку заборонених в Україні

Національна рада поповнила Перелік аудіовізуальних медіа-сервісів на замовлення та сервісів провайдерів аудіовізуальних сервісів держави-агресора ще 16 сервісами.

Про це 9 листопада повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

За результатами моніторингу і вивчення матеріалів регулятор дійшов висновку, що вони відповідають вимогам розділу ХІ Закону України «Про медіа» і не можуть транслюватися в Україні.

До Переліку були внесені такі медіасервіси:

24ТВ (24TV)Амедиатека (Amediateka)BaskinoFilmixHD REZKAKINOGOKinokradKinotochkaKinoZapasKionVijuГидОнлайнЛайм HD TV – бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV – besplatnoe onlain TV)Смотрёшка (Smotreshka)Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain)Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno)

Підставами для такого рішення стали невідповідність структури власності цих суб’єктів і/або їх повна чи переважна спрямованість на територію та аудиторію держави-агресора. Було, зокрема, з’ясовано таке:

для надання доступу до сервісу використовується доменне ім’я з рф;як мова інтерфейсу використовується за замовчуванням державна мова держави-агресора – російська;правила користування і політика аудіовізуальних медіасервісів на замовлення базуються на національному законодавстві держави-агресора;розміщена рекламна інформація спрямована на аудиторію держави-агресора;пропонується доступ для перегляду іноземних лінійних медіа, поширення яких на території України обмежується відповідно до вимог статті 121 Закону «Про медіа»;надається доступ на території України до програм, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці тощо.

Національна рада поінформує визначені законом інституції для вжиття ними заходів реагування відповідно до компетенції:

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку;платформи цифрової дистрибуції мобільних застосунків;виробників телевізійних приймачів та кінцевих (термінальних) обладнань, що поставляються в Україну;Національний банк України, міжнародні платіжні системи.

Отже, станом на сьогодні до переліку сервісів держави-агресора внесено 22 медіасервіси.

Агентство Телевидения Новости