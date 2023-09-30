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Хто замінить Маляр на посаді заступниці міністра оборони України

Хто замінить Маляр на посаді заступниці міністра оборони України

Ганну Маляр на посаді заступниці міністра оборони України замінила Наталія Калмикова, яку призначили в Міноборони кілька днів тому разом з двома іншими людьми.

Про це повідомляє сама Ганна Маляр у Telegram.

Вона опублікувала фото з Калмиковою, зроблене в період звільнення Києва та Київської області від російських військ.

«Тоді ми всі були об‘єднані заради цієї мети. Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони.

Вчора справи їй передала. Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває», – написала Маляр.

Агентство Телевидения Новости

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