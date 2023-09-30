Хто замінить Маляр на посаді заступниці міністра оборони України

Ганну Маляр на посаді заступниці міністра оборони України замінила Наталія Калмикова, яку призначили в Міноборони кілька днів тому разом з двома іншими людьми.

Про це повідомляє сама Ганна Маляр у Telegram.

Вона опублікувала фото з Калмиковою, зроблене в період звільнення Києва та Київської області від російських військ.

«Тоді ми всі були об‘єднані заради цієї мети. Хочу підтримати Наталку з призначенням на посаду заступниці міністра оборони.

Вчора справи їй передала. Знаю, що буде важко. Але ця робота дуже важлива для країни, бо війна триває», – написала Маляр.

Агентство Телевидения Новости