Як розблокувати смартфон, якщо забули PIN-код: топ-5 способів

Забути встановлений пароль до свого смартфона. Що може бути гірше. Але не поспішайте засмучуватися чи бігти до сервісу. Пропонуємо 5 ефективних способів відновити доступ до смартфона за кілька хвилин.

Обліковий запис Google

На старих версіях Android, нижче 5,0, відновити пароль можна, якщо смартфон приєднується до безпровідного інтернету. Після приєднання до Wi-Fi під час введення пароля або графічного ключа потрібно п’ять разів внести неправильну комбінацію, після чого має з’явитися напис “Забули пароль”.

Потрібно обрати цей пункт, вам запропонують внести пароль та логін облікового запису Google, який прив’язаний до гаджета. Далі потрібно дотримувати інструкції на екрані, в результаті можна буде встановити новий пароль.

Додаток Smart Lock

За допомогою цього додатка можна розблокувати смартфона трьома способами:

Безпечні місця. До гаджета через Bluetooth підключається “Знайомий” апарат, таким чином можна розблокувати телефон.

Безпечне місце. Коли на телефоні ввімкнений GPS, людину направлять в точку, яка визначена як дім. Якщо місце зійдеться із заданим, то телефон розблокується.

Розпізнавання осіб. Під час визначення власника, телефон розблокується після порівняння облич з фото, збереженого в телефоні та особи, яку побачила камера.

Знайти мій пристрій

Сервіс Google Find for my device потрібно з будь-якого пристрою зайти в Equipment management та зайти у свій обліковий запис Потім обирається потрібний напис та натискається “Блокувати”. Далі слід ввести новий пароль та підтвердити його. Тоді ви зможете розблокувати телефон за допомогою нового пароля.

Батарея

Скинути пароль можна за допомогою акумулятора. Дочекайтеся, коли телефон розрядиться до менш як 10% заряду. Тоді на екрані з’явиться попереджувальне вікно. З нього потрібно зайти в розділ “Стан батареї” та натиснути кнопку “Назад”, що вийти в “Меню налаштувань”. У пункті “Безпека” можна відключити пароль.

Заводські налаштування

Після активації цього способу ви втратите всю інформацію, яка збережена на смартфоні. Тобто це крайній спосіб.

На 15 секунд затиснуть кнопку живлення та збільшення або зменшення гучності або “Додому” + живлення +зменшення/збільшення гучності.

У раді вдалих маніпуляцій з’явиться вікно управління телефоном. Потрібно обрати Recovery за допомогою кнопки гучності та підтвердити свій вибір кнопкою “Живлення”.

Джерело: itechua.com

P.S. Редакція порталу "Весь Харків" не перевіряла ці способи, так що дійте на власний розсуд.

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