Як зареєструватися на отримання грошової допомоги від ООН в Харкові?

Центр надання адміністративних послуг міста Харкова приймає заявки на грошову допомогу від Aгентства ООН у справах біженців в Україні.

Як повідомили у ЦНАП, за тиждень вони отримали 347 заяв.

Починаючи з 14 жовтня, заяви приймають спеціалісти благодійного фонду «Право на захист». Вони працюють у ЦНАП за адресою: вул. Гімназійна набережна, 26.

Для зручності впроваджена попередня реєстрація в електронній черзі за посиланням: https://dozvil.kh.ua/queue. Якщо вільних дат немає – треба почекати, коли вони знову з’являться.

Зареєструватися можуть жителі та переселенці з міста Харкова та Харківської області. З критеріями та умовами надання грошової допомоги можна ознайомитися тут: https://r2p.org.ua/rozshyreno-kryteriyi-lyudej-shho-mozhut-otrymaty-dopomogu-vid-uvkb-oon/

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