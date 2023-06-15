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Изменились правила выезда детей за границу в сопровождении третьих лиц - ГПСУ
С 23 мая выезд ребенка в сопровождении третьих лиц возможен только с наличием разрешения на такой выезд, оформленный на специальном нотариальном бланке.
Заверения подлинности подписи на заявлении о предоставлении разрешения на временный выезд ребенка за границу, осуществленные до 23 мая без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги с нанесенными на них реквизитами нотариуса, остаются действительными.
Джерело: https://t.me/u_now/100946