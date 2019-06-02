Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:45
Просмотров: 45

ИЗОЛЯЦИЯ. В Европарламенте призвали исключить рубль из международного оборота

ИЗОЛЯЦИЯ. В Европарламенте призвали исключить рубль из международного оборота

Вице-спикер Европарламента Рышард Чарнецкий предложил исключить российский рубль из международного финансового оборота.

«Российский рубль должен перестать быть конвертируемой валютой», - заявил Чарнецкий, выступая в польском сейме накануне.

Вице-спикер Европарламента также отметил, что Европе следует подготовить профилактические санкции против ключевых сегментов российской экономики.

«Европейцы должны проявить мудрость до того, как наступили вредные последствия, а не постфактум, и именно поэтому мы предлагаем профилактические санкции, а не только те, которые являются ответом на действия России», указал вице-спикер.

Чарнецкий, евродепутат от Польши, призвал Европейские страны подготовить упреждающие санкции против важнейших секторов российской экономики вместе с одновременным отказом от рубля в качестве конвертируемой валюты. Вице-спикер полагает, что данные меры необходимы для того, «чтобы противостоять агрессивным милитаристским действиям России».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Молодых россиян упрекнули в курении не по-христиански
Сегодня 08:52    137
В Астрахани должник спрятался от пристава в могиле и притворился мертвым
Сегодня 08:15    123
У Росії оприлюднили радянські оригінали «пакту Молотова-Ріббентропа»
Сегодня 07:04    169
У Росії вибухнув цех з тротилом – у мережі З'ЯВИЛОСЯ ВІДЕО
Сегодня 06:42    196
Пчелы заблокировали мост "Дружба" на российско-эстонской границе
01.06.2019 07:46    296
Лавров возмущен, что российским ГРУшникам не дают спокойно травить людей
01.06.2019 06:30    444
Мафиозный анклав. кто раскачивает Косово и причем тут Россия
31.05.2019 06:33    292
Новые переговоры по Brexit: в Еврокомиссии сделали жесткое заявление
30.05.2019 09:57    150
Одного із шеф-редакторів російського агентства Sputnik видворили з Литви
30.05.2019 09:38    144
У границ Латвии замечен российский минный тральщик
30.05.2019 09:15    154
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 