ИЗОЛЯЦИЯ. В Европарламенте призвали исключить рубль из международного оборота

Вице-спикер Европарламента Рышард Чарнецкий предложил исключить российский рубль из международного финансового оборота.

«Российский рубль должен перестать быть конвертируемой валютой», - заявил Чарнецкий, выступая в польском сейме накануне.

Вице-спикер Европарламента также отметил, что Европе следует подготовить профилактические санкции против ключевых сегментов российской экономики.

«Европейцы должны проявить мудрость до того, как наступили вредные последствия, а не постфактум, и именно поэтому мы предлагаем профилактические санкции, а не только те, которые являются ответом на действия России», указал вице-спикер.

Чарнецкий, евродепутат от Польши, призвал Европейские страны подготовить упреждающие санкции против важнейших секторов российской экономики вместе с одновременным отказом от рубля в качестве конвертируемой валюты. Вице-спикер полагает, что данные меры необходимы для того, «чтобы противостоять агрессивным милитаристским действиям России».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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