Жители 5 громад Харьковщины не получат выплаты как переселенцы (СПИСОК)
В Минреинтеграции обновили список громад, которые находятся в районе проведения активных боевых действий.
Помощь от государства получат только те внутренне перемещенные лица, которые выехали с этих территорий. Составляют список, основываясь на данных Минобороны и областных военных администраций. Обновленную версию «опасных громад» опубликовали 4 июня.
В список вошли громады из 8 областей Украины:
Днепропетровская (7 громад);
Донецкая (66 громад);
Запорожская (64 громады);
Луганская (37 громад);
Николаевская (23 громад);
Харьковская (51 громада);
Херсонская (49 громад);
Сумская (13 громад).
Таким образом, в Харьковской области «опасной» считается 51 громада из имеющихся 56, в том числе – Харьков. В список Минреинтеграции не включили 5 громад в Красноградском районе: Зачепиловскую, Кегичевскую, Натальинскую, Сахновщинскую и Староверовскую.
Напомним, все переселенцы, зарегистрированные в громадах, вошедших в список, должны получить денежную помощь от государства (2000 грн для взрослого человека, 3000 грн – для ребенка или человека с инвалидностью).
Источник: objectiv.tv
Автор: Оксана Горун