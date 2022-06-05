Жители 5 громад Харьковщины не получат выплаты как переселенцы (СПИСОК)

В Минреинтеграции обновили список громад, которые находятся в районе проведения активных боевых действий.

Помощь от государства получат только те внутренне перемещенные лица, которые выехали с этих территорий. Составляют список, основываясь на данных Минобороны и областных военных администраций. Обновленную версию «опасных громад» опубликовали 4 июня.

В список вошли громады из 8 областей Украины:

Днепропетровская (7 громад);

Донецкая (66 громад);

Запорожская (64 громады);

Луганская (37 громад);

Николаевская (23 громад);

Харьковская (51 громада);

Херсонская (49 громад);

Сумская (13 громад).

Таким образом, в Харьковской области «опасной» считается 51 громада из имеющихся 56, в том числе – Харьков. В список Минреинтеграции не включили 5 громад в Красноградском районе: Зачепиловскую, Кегичевскую, Натальинскую, Сахновщинскую и Староверовскую.

Напомним, все переселенцы, зарегистрированные в громадах, вошедших в список, должны получить денежную помощь от государства (2000 грн для взрослого человека, 3000 грн – для ребенка или человека с инвалидностью).

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

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