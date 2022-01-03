Коллекторам в РФ запретили молчать и дышать в трубку

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) прояснила спорные моменты из закона о взыскании долгов с физических лиц. В частности, коллекторам нельзя звонить должникам и молчать в трубку, угрожать в соцсетях и требовать оплаты долга к сроку, который не фигурирует в договоре. Заёмщикам, в свою очередь, разрешили не общаться с коллекторами.

Изменения в законодательство о взыскании долгов вступили в силу летом 2021 года. Однако служба судебных приставов только сейчас объяснила спорные моменты.

С июля 2021-го коллекторам запретили контактировать с родственниками, соседями и близкими должников без их письменного согласия. Но, как выяснилось, согласие коллекторы должны получать, только если кредитный договор был заключён после 1 июня 2021 года. На тех, кто брал заём раньше, это правило не распространяется.

ФССП рассказала, в чём различие между «телефонными звонками» и «попытками дозвона». Приставы предлагают считать звонком «успешное телефонное соединение» дольше 1–2 секунд, когда у должника была возможность получить информацию о собеседнике-взыскателе. Если заёмщик бросил трубку, то звонок всё равно считается состоявшимся.

В службе судебных приставов считают, что у гражданина должно быть право не разговаривать с кредиторами, а использование автодозвона теперь рассматривается как психологическое давление на клиентов и нарушение закона.

Угрозы подать на заёмщика заявление в полицию из-за неуплаты денег и требование вернуть определённую сумму к дате, которая не фигурирует в договоре, служба судебных приставов предлагает расценивать как введение граждан в заблуждение.

Закон запрещает коллекторам оказывать психологическое давление на должников. Однако вопрос, что считать давлением, достаточно спорный, признают в ФССП. «У каждого человека свой характер, порог терпимости. Люди могут по-разному оценивать одно и то же действие», — говорится в рекомендациях, с которыми ознакомился РБК. Тем не менее приставы предлагают считать психологическим давлением обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также угрозы в соцсетях.

Коллекторы встретили разъяснения ФССП позитивно. «Данные рекомендации направлены на уточнение обязательных требований, установленных законодательством, что, в свою очередь, позволит контролируемым лицам не допускать нарушения в связи с неверным толкованием норм права», — заявил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Вместе с тем он отметил, что по некоторым вопросам приставы могли бы более чётко озвучить свою позицию и дать развёрнутые рекомендации.

Источник: breakingmad.me

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