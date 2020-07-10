Коронавирус может вызвать массовый голод

В ряде стран мира от голода, вызванного пандемией коронавируса может умереть больше народа, чем от самого вируса, утверждает Oxfam. По последним данным в Австралии, где ранее объявляли о «полной победе над COVID19» вновь водят карантин.

В Сербии из-за планов правительства вновь ввести карантин и комендантский час десятки тысяч человек вышли на акцию протеста и вступили в ожесточенные столкновения с полицией. Люди протестуют против попыток запереть их в домах и квартирах.

В США на фоне продолжающихся протестов миллионы людей демонстративно игнорируют меры предосторожности, на которых настаивают медики.

Международная благотворительная организация Oxfam заявила, что из-за пандемии коронавируса в ряде стран больше людей умрут от голода, чем от болезни. По оценкам организации, в таких странах как Йемен, Конго, Афганистан и других голодная смерть ежедневно грозит 12 тысячам человек.

Вооруженные конфликты и слабые экономики этих стран и так стали причиной гуманитарного кризиса, теперь дополнительной угрозой для населения стала затрудненность, а местами невозможность доставки гуманитарной помощи из-за нарушенного международного сообщения, сообщает Би-би-си.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших Covid-19 в мире превысило 12 млн человек, умерли почти 550 тысяч. Лидером по обоим показателям по-прежнему остаются США - более 3 млн и 132,3 тысяч человек соответственно.

На вторых позициях в обеих категориях - Бразилия. Британия - самая пострадавшая страна в Европе: 288,5 тысяч заболевших (7 место в мире) и 44,6 тысячи умерших (3 место в мире). В пятерке «лидеров» по числу заболевших - Россия.

В ряде регионов Испании, введено правило обязательного ношения масок на улице, даже там, где возможно социальное дистанцирование. Выходить на улицу без маски можно только детям до 6 лет. Решение было принято в связи с новой вспышкой заражаемости в районе города Льейда, где власти могут ввести локальный локдаун.

Научное сообщество Франции предупреждает, что стране грозит вторая волна эпидемии, так как после отмены карантина в большинстве общественных мест люди не соблюдают социальную дистанцию. «Вирус продолжает циркулировать, гораздо медленнее и более контролируемо, но он все еще здесь», - сказал французской Le Monde глава научного совета страны Жан-Франсуа Дельфресси.

Однако в Италии впервые за 137 дней, прошедших с начала эпидемии, в отделении интенсивной терапии одного из самых пострадавших городов страны - Бергамо - официально нет ни одного больного с диагнозом Covid-19.

Италия первой в Европе приняла на себя удар заражаемости и долгое время оставалась в самом бедственном положении. Очагом заболевания стали северные районы страны, в том числе Ломбардия, где находится Бергамо. Первый пациент с коронавирусом был доставлен в городскую больницу 23 февраля. В Италии Covid-19 заразились более 242 тысяч человек, умерли почти 40 тысяч.

Но если верить СМИ и ВОЗ общая ситуация в мире ухудшается. В Токио зафиксировано рекордное суточное число новых случаев заболевания Covid-19 с начала эпидемии - 220 зараженных. Власти говорят, что статистический скачок связан с более масштабным тестированием. Однако медики указывают, что очаговые вспышки стали появляться по всей стране вскоре после того, как чуть более месяца назад был ослаблен карантин.

Эпицентрами новой вспышки в Токио стали злачные места разврата - кварталы развлечений, где сконцентрированы бары, рестораны и ночные клубы.

Мельбурн, второй по величине город Австралии, с полуночи среды вновь на карантине. 12 районов города уже находились в карантине всю прошедшую неделю. Улицы Мельбурна опустели, люди снова стоят в очередях в магазины с соблюдением максимальной социальной дистанции. Кафе и рестораны вернулись к режиму работы только на вынос.

Число заболевших в Индии превысило четверть миллиона человек. За последние сутки медики зарегистрировали 25 тысяч новых случаев. Самые зараженные районы страны - Дели и штаты Махараштра и Тамилнад.

Власти значительно расширили масштабы тестирования в последние недели, но, по словам экспертов, этого недостаточно для такой густонаселенной страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в Индии составляет 767, 2 тысячи человек (3 место в мире), умерших - более 21 тысячи. Однако, по мнению местных экспертов, истинные цифры значительно выше.

В США Дональд Трамп по-прежнему не желает признавать коронавирус. Он пригрозил сократить финансирование школ, если в сентябре они не вернутся к работе в полном объеме.

В своем «Твиттере» Трамп отметил, что вернуться к образованию - крайне важно для детей и их семей, и отмел критику со стороны образовательных структур, которые заявляют, что правительственные рекомендации по санитарным нормам в школах - практически невыполнимы, так как являются очень жесткими и дорогостоящими.

«Ничего из того, что Дональд Трамп говорил в последние 48 часов, нельзя рассматривать как безопасные и ответственные заявления», - заявил президент Национальной ассоциации образования Лили Эскелсон Гарсия.

Вскоре после последних заявлений Трампа Белый дом объявил, что в ближайшие дни Центры по контролю и профилактике США представят измененный список рекомендаций.

Число заболевших в США превысило 3 миллиона человек. Число умерших 133 тысяч человек. Такие потери Америка не несла не в одной из войн.

В ряде крупных штатов статистика заражаемости и смертности продолжает расти. Губернаторы на местных уровнях вводят новые ограничения и меры карантина. Однако эпидемиологи страны бьют тревогу и заявляют, что методы контроля над эпидемией должны утверждаться на федеральном уровне и вводиться в стране повсеместно.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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