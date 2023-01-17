Кремль прирівняв Пригожина до ворога через Шойгу, – ISW

В Інституті вивчення війни заявили про те, що Кремль продовжує публічно заперечувати заяви засновника та куратора ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина про те, що лише найманці брали участь у захопленні Соледара.

Водночас “кухар Путіна” намагається підірвати довіру до міноборони рф, вважають аналітики.

Як пишуть аналітики, президент росії володимир путін приписав успіх на передовій міністерству оборони. Заява путіна транслювалася у прямому ефірі на державному телебаченні і, ймовірно, була навмисною спробою підірвати вплив Пригожина в російському інформаційному просторі, враховуючи, що раніше глава кремля утримувався від коментарів про тактичні успіхи в Україні, вважають експерти.

Путін, можливо, також прагнув продемонструвати, що він зберігає контроль за традиційними російськими ЗМІ, тоді як Пригожин продовжує нарощувати аудиторію в Telegram та інших соціальних мережах.

Міноборони росії, своєю чергою, також продовжувало повідомляти про те, що штурмові загони Південного військового округу та повітрянодесантні війська атакують українські позиції навколо Бахмута, і, ймовірно, навмисно виключило згадку про сили “Вагнера” у своєму щоденному брифінгу.

Своєю чергою офіційний представник кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина у навмисному викритті конфлікту між міноборони росії та “Вагнером” у російському інформаційному просторі.

Пєсков спробував спростувати повідомлення про конфлікт між Пригожиним та міноборони росії, заявивши 16 січня, що ці вони є “продуктами інформаційних маніпуляцій”.

Пєсков, проте, додав, що хоча більшість таких маніпуляцій походить від “ворогів” Росії, Кремль має “друзів”, які так саме поводяться.

Аналітики вважають, що заява Пєскова могла бути адресована Пригожину, чия критика Міноборони Росії стає дедалі зухвалішою.

Пригожин заявив, що він не має підстав не довіряти Пєскову. Засновник ПВК “Вагнер” продовжив свою тактику використання свідомо розпливчастих повідомлень, щоб викликати більше дискусій у російському інформаційному просторі, вважають експерти.

Агентство Телевидения Новости