Лідери країн "Великої сімки" домовилися посилити санкції проти росії та продовжувати підтримку України

Лідери "Групи семи" наголосили, що залишаються об'єднаними в застосуванні скоординованих санкцій та інших економічних заходів для підриву здатності росії продовжувати війну проти України.

У "Великій сімці" заявили, що "обмежать доступ росії до своїх економік" та розширять дії для забезпечення обмеження експорту всіх товарів, критично важливих для підтримання агресивної війни росії.

● G7 запроваджує додаткові санкції проти рф та надалі протистоятиме війні росії проти України.

● Підтримано програму фінансової допомоги Україні на наступний рік. Також буде підтримка уряду України щодо боротьби з корупцією.

● рф має понести відповідальність за скоєне в Україні.

● G7 планує зберігати активи рф замороженими, доки москва не компенсує збитки від війни в Україні.

● G7 вживатиме заходів для запобігання "використання філій російських банків у третіх країнах" для обходу санкцій.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/11004

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