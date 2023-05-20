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Лідери країн "Великої сімки" домовилися посилити санкції проти росії та продовжувати підтримку України

Лідери країн Великої сімки домовилися посилити санкції проти росії та продовжувати підтримку України

Лідери "Групи семи" наголосили, що залишаються об'єднаними в застосуванні скоординованих санкцій та інших економічних заходів для підриву здатності росії продовжувати війну проти України.

У "Великій сімці" заявили, що "обмежать доступ росії до своїх економік" та розширять дії для забезпечення обмеження експорту всіх товарів, критично важливих для підтримання агресивної війни росії.

● G7 запроваджує додаткові санкції проти рф та надалі протистоятиме війні росії проти України.

● Підтримано програму фінансової допомоги Україні на наступний рік. Також буде підтримка уряду України щодо боротьби з корупцією.

● рф має понести відповідальність за скоєне в Україні.

● G7 планує зберігати активи рф замороженими, доки москва не компенсує збитки від війни в Україні.

● G7 вживатиме заходів для запобігання "використання філій російських банків у третіх країнах" для обходу санкцій.

Джерело: https://t.me/httpsPNxXtPaO48k3MmVi/11004

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