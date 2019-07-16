Лекция в салоне патрульной машины, игры и правила безопасности

Водитель автомобиля «Тойота», принять право, остановиться согласно правилам дорожного движения - это значит, он не должен останавливаться на перекрестке, на проезжей части, он не должен никому, кому-то мешать.

Харьковские копы показывают маленьким жителям двора по проспекту Тракторостроителей, 150, как правильно останавливать правонарушителей на дороге. А когда дети уже заинтересовалась, то можно поговорить и о более серьезных вещах.

- Вот парта у ваших коллег, когда вы видите: какая красивая ручка, возьму, пока не видит. Можно так делать? - Нет! - Да, потому что кому-то так же понравится ваша ручка, и пока вы будете в столовой кушать булочку, кто-то начнет играться ей, и еще и сломает.

Малышам нравится, даже простой инструктаж по правилам безопасности: не трогать незнакомые предметы, не употреблять алкоголь и наркотики, и не гулять в незнакомых местах - становится интересным.

Вероника Панасюк, школьница:

Ну, нельзя наркотики употреблять, и ничего брать нельзя на улице, ну и все.

Милана Голобородько, школьница:

Самое интересное было... все, но мне больше всего понравилось, что там нельзя где-то лазить.

Главная задача - объяснить детям, почему именно такие правила устанавливают для них родители, - говорит инспектор отдела связей с общественностью Управления патрульной полиции в Харьковской области Никита Синяговский.

Никита Синяговский, инспектор отдела связей с общественностью:

Ми питали в них взагалі, в першу чергу, де їм батьки дозволяють гуляти, де не дозволяють, щоб зрозуміти чому. Чому не можна ходити дітям за дім, чому не можна спілкуватись з незнайомцями, хто такий незнайомець, хто такий безпечний незнайомець, з яким можна спілкуватись, про це ми розповідали дітям.

Все это - часть программы «Безопасный двор - безопасный город», в рамках которой патрульные сотрудничают с представителями ОСМД города - и со взрослыми, и с детьми.

Галина Башкатова, глава местного ОСМД:

В рамках этой программы с начала мая у нас проходят разные мероприятия, это было 4 мая, потом ко Дню защиты детей, вот сегодня и будет еще праздник: мы детей отправляем в школу. Мы с ними общаемся, проводятся тренинги - как для детей, так и для взрослых, для взрослых мы в рамках международной программы встречались, и вот теперь с детьми.

Эта программа создана для того, чтобы усилить сотрудничество между правоохранительными органами и местными жителями. Для этого запущен даже отдельный проект – «Соседская стража», которая будет привлекать местных жителей к поддержанию безопасности в своих дворах и домах.





Агентство Телевидения Новости