Литовці за кілька днів зібрали гроші на Байрактар для України (ІНФОГРАФІКА)

Надихаюча історія підтримки України. Спочатку литовці за кілька днів зібрали гроші на Байрактар для України, а потім виробник Байрактара вирішив подарувати безпілотник.

Міністр оборони Арвідас Анусаускас розповів, що тепер на зібрані гроші Литва зможе купити необхідні боєприпаси для «Байрактара», решта коштів також піде на підтримку України.

Дякуємо, друзі!

Источник: https://t.me/uawarinfographics/659

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