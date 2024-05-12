У МЗС Литви прокоментували погрози кремля про застосування ядерної зброї проти країн Заходу

9 травня, виступаючи на традиційному параді в москві, кремлівський тиран Володимир путін поскаржився на дії Заходу, і звично пригрозив усьому цивілізованому світу ядерним ударом.

Про те, що подібні висловлювання путіна насправді є повним блефом, пише «НБН», посилаючись на заяву глави Міністерства закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, опубліковану місцевим виданням LRT.

За словами Ландсбергіса, російський диктатор нічого не виграє від ядерного удару, проте цілком може втратити все. Зокрема, путін упевнено вважає — уряди деяких країн на його боці: Пекін однозначно підтримує москву, як глобальні держави-партнери в Латинській Америці, Африці. Утім, якщо погрози президента країни-агресора втіляться в реальність, то «все партнерство зникне в одну мить».

Очільник МЗС Латвії додав — поблажлива позиція щодо дій рф, яку вважають за краще займати певні великі держави задля уникнення ескалації, безумовно, у підсумку може спровокувати досить катастрофічні наслідки.

Джерело: nbnews.com.ua

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