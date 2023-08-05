​​Маленькие помощники фюрера

The Insider и Spiegel изучили взломанную переписку пропагандиста Владимира Сергиенко. Из неё следует, что Кремль финансировал немецкую ультраправую "Альтернативу для Германии" и пытался использовать её для саботажа военной помощи Украине.

Давно ни для кого не секрет, что Кремль финансирует ультраправых по всей Европе ("АдГ" в Германии, Ле Пен во Франции, "Лига Севера" в Италии и т.д.). Но вот ещё одно разоблачение с интересными деталями. Главное:

● Кто такой Сергиенко: "эксперт" пропагандистских передач, выступающий в роли "немецкого политолога". Известен вбросами о том, что Германия готовит план по убийству Зеленского, как Германия прививает Украине "нацистский код" и т.д. В реальности Сергиенко - куратор депутатов ультраправой "АдГ". Он передаёт им тезисы из Кремля.

● О тесных отношениях Кремля с "АдГ" давно известно. Сопредседатель "АдГ" Александер Гауланд заявлял, что немцы могут гордиться подвигами немецких солдат во Второй мировой. Однако прославление подвигов Вермахта не помешало Кремлю пригласить Гауланда на 9 мая (обменяться опытом по захвату Украины?)

● Кремль передавал "АдГ" через кураторов прямые темники и задачи, которым "АдГ" послушно следует. Одна из последних задач - подать в суд на правительство Германии за поставки помощи Украине. Сергиенко обеспечивал юридическое сопровождение и финансирование иска.

● Даже в случае отклонения иска это была выигрышная ситуация для Кремля, так как поставки вооружения задерживались на время его рассмотрения. Расходы на иск - около 35 тысяч евро в месяц (суд + исполнители). Сущие копейки для Кремля. Деньги завозились в Германию наличкой, а также переводами на подконтрольные Кремлю немецкие НКО.

● "АдГ" согласовывала с Сергиенко письмо Папе Римскому, в котором его просили "обратить внимание на гонение христиан в Украине" (что, сука?). По заданию Кремля депутат "АдГ" Харальд Вайель выступил с речью перед ПАСЕ о якобы гонении украинских христиан. Сергиенко отчитался перед руководством об успешно выполненной работе. Речь растиражировали кремлёвские СМИ.

● Самое горькое в этом, что Сергиенко родился во Львове и был гражданином Украины. В прошлом году он получил немецкое гражданство, заявляя, что в Украине подвергается преследованию. В переписке обнаружили его российские паспорта. От немецких властей он скрывал своё российское гражданство. Это может быть основанием для уголовного преследования, как и дело о шпионаже.

Что эти кремлёвские мартышки "АдГ" до сих пор делают в немецком парламенте? И как так агентам Кремля выдают немецкое гражданство уже после полномасштабного вторжения в Украину?

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/12777

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