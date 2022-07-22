Малюнки про війну: харківська художня студія перетворилася на бомбосховище

Людина-будинок – так назвала свою роботу Ганна. Поєднання двох технік – малювання та аплікації – дозволяє отримати ефектний результат. На фрагментах фото – зруйнований будинок на Салтівці.

Ганна Коваленко

Идея в том, что если в доме живут люди – дом живет. А если там никто уже жить не может – дом потихоньку умирает. На работе дом живой. Еще в апреле, когда я ездила к себе на Салтовку, я заметила, что природа как-бы хочет эти разрушения закрыть. Так что вокруг деревья…

Художниця ще остаточно не вирішила, яка кольорова гама оточуватиме центральну фігуру картини.

Ганна Коваленко

Деревья, наверное, сине-зеленые. Она – черно-белая, может, буду добавлять телесный. Может, охру.

Після 24 лютого арт-центр перетворився на бомбосховище. Організація роботи укриття займала весь час, розповідає керівник художньої школи Микола Коломієць. До творчості вдалося повернутися, коли в місті стало трохи спокійніше. Спочатку він почав працювати з тими, хто переховувався на станціях метро. Тепер вже діти збираються в студії. Тема війни присутня майже у всіх роботах.

Микола Коломієць, керівник студії Aza Nizi Maza

Все, що з’являється зараз в студії, всі твори тим чи іншим чином про війну. Бо навіть коли дівчина малює море, мені здається, це якасть мрія про море, про відпочинок після війни. Або це про ті території, які перебувають в військовій напрузі.

Дар’я Лебедь

Тут мне очень понравился этот образ. Вот он топчет дома людей, их возможности. Можно аналогию провести с войной. Это типа тучки. Но они чтоб когда смотрели – проводили аналогию с кровью, которая пролилась во время войны.

Творче заняття добре впливає на психологічний стан дітей.

Микола Коломієць, керівник студії Aza Nizi Maza

Терапія мистецтвом. По-перше, вони трішечки забувають про тивогу. По-друге, це дуже надійне місце.

Дар’я Лебедь

Мне кажется в Харькове и в Украине нельзя себя ничгде чувствовать в безопасности. Но да, я себя дома безопасно чувствую и когда гуляю. Я не выезжала за время войны и просто привыкаешь к этому.

Якщо дитина просить поради, Микола може підказати щодо техніки виконання.

Христина Самойлова

Мне Коля подсказал идею, что можно не сразу все закрасить, а сделать моментами, чтоб краска сама ложилась на холст, как ей удобно. Мне кажется, это достаточно хорошая идея, потому что получается более эмоционально. Слеза, мешки… Оно располагается так более реалистично.

Там теж треба продублювати, щоб у кожному контурі, на вухах, на губах був той же колір. Так більш цільним буде образ, саме колористичний.

Проте в задумку автора художній керівник намагається не втручатися.





Агентство Телевидения Новости