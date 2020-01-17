Мешканці Харківщини сплачуватимуть окремо за газ і його доставку (ВІДЕО)

З нового року відбулись зміни щодо розрахунків за газ. Як переконують газовики, «доставка газу» – це не нова послуга, раніше всі споживачі бачили її в рахунку, але окремим рядком.

Ольга Клименко, начальниця управління зовнішніх комунікацій Ат “Харківгаз”

Операторы ГРМ природный газ не продают, мы оказываем услуги по доставке природного газа, обслуживанию газовых сетей, оперативно реагируем на аварийные вызовы потребителей. С этого месяца наши услуги, услуги именно Облгаза за доставку и обслуживание сетей, будут выведены в отдельную платежку. Раньше эти услуги были в общей платежке за газ.

Це будинок по вулиці Чернишевській у Харкові. В одній із квартир чутно запах газу.

Я чувствую запах газа на кухне. – На кухне? – На кухне. – Хорошо, сейчас мы пройдем, все проверим.

Декілька хвилин і фахівці знаходять причину.

Як і передбачалось, запах газу йшов з боку задньої стінки кухонної плити. Джерело витоку блакитного палива ліквідували.

Была небольшая утечка газа за плитой из-под накидной гайки подводного рукава.

Тепер в одній платіжці – ціна блакитного палива, в іншу – закладена вартість його доставки. До того ж, чим більше споживач заощадить газу, тим менше заплатить за його доставку наступного року.

Источник: objectiv.tv

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