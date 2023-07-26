«Ми не ловимо за кордоном всіх українців підряд»: у харківській поліції розповіли деталі співпраці з Європолом

В країнах ЄС харківська поліція розшукує лише підозрюваних у колабораціонізмі – тих людей, які вже під слідством. Минулого тижня іноземним правоохоронцям було передано інформацію про 25 таких підозрюваних. А сьогодні – ще по 20 особам, які співпрацювали з окупантами.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Немає різниці, що саме це за колаборант і в який саме спосіб він допомагав ворогу та вчиняв кримінальні злочини. Мова про саме про ті справи, де правоохоронці встигли зібрати достатньо доказів роботи на окупантів, заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук», – зазначив Сергій Болвінов.

Боятися мають в першу чергу ці прихильники «руского міра», зазначили в поліції. Саме їхні дані харківська поліція передає колегам з Європолу та повідомляють, що це – удавані «жертви війни», які зараз навіть отримують грошову допомогу в країнах ЄС під виглядом постраждалих українців. Більшість із них встигли втекти з тимчасово окупованих територій перед тим, як туди зайшли ЗСУ.

«Тікали вони – до рф, й лише звідти потрапляли до Євросоюзу через країни Балтії. Тому робимо все, щоби домогтися позбавлення їх комфортних умов, повернення «за порєбрік», а потім і до рук нашого правосуддя. Цей процес лише на старті, але ми вже передали минулого тижня іноземним колегам інформацію про 25 таких підозрюваних. А сьогодні ще по 20 колаборантам», – йдеться у повідомленні.

Докладна інформація про кожного колаборанта в розшуку є в телеграм-каналі «Воєнні злочини в Харківській області».

Агентство Телевидения Новости