Між Канадою і ЄС з’явився сухопутний кордон

Канада і Данія досягли консенсусу в питанні щодо віддаленого острова Тартипалук (Ганс) в Арктиці.

Джерело: міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод під час спільної пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі, цитує Укрінформ

Пряма мова Кофода: "Сьогодні дійсно історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартипалука більше 50 років. Після активізації перемовин протягом останніх кількох років ми досягли рішення".

Деталі: Він висловив сподівання, що ці перемовини та дух угоди надихатимуть інших: "Це дуже необхідно у часи, коли повага до заснованого на правилах міжнародного порядку зазнає тиску".

У канадському МЗС уточнили, що укладена угода визначає не лише державну належність острова площею 1,3 кв. км, а також морський кордон на шельфі в межах 200 морських миль та континентальний шельф поза цією зоною.

Данія та Канада домовилися поділити острів по ущелині, яка розділяє його майже посередині. Таким чином у Канади з’явився сухопутний кордон з ЄС.

Острів Тартипалук не має жодного економічного значення: на ньому ніхто не мешкає, і навколо немає розвіданих корисних копалин.

Попри це Оттава та Копенгаген довгий час висували свої претензії на нього, періодично відправляючи військові та дослідницькі місії, які встановлювали національні прапори та залишали для наступників пляшку спиртного напою (канадського віскі або данського шнапсу).

Через це прикордонний спір отримав назву "війна віскі".

Слід додати, що морський кордон між Канадою та Данією – найдовший у світі.

Источник: pravda.com.ua

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