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Спецслужби росії шукають агентів у Канаді

Спецслужби росії шукають агентів у Канаді

ГУР МО України інформує ― російська фсб у Канаді намагається знайти іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати на службу москві.

Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу.

Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді.

Наприклад, у березні 2024 року відповідне звернення фсб поширили у вигляді листівки-додатку до друкованого видання “Наша Канада” ― це газета, яку безплатно розповсюджують у магазинах “європейських товарів”, російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто.

Цікаво, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, що, однак, може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур.

Джерело: gur.gov.ua

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