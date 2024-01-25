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В ЄС та Канаді відбулись арешти, обшуки та допити через порушення санкцій проти росії
У Нідерландах заарештували трьох осіб за ухиляння від санкцій щодо росії. Це підозрювані двоє чоловіків віком 56 і 57 років з Дімена та Гааги, а також 54-річна жінка з Гааги, які нібито були причетні до міжнародної контрабанди.
Повідомляється, що обшуки та допити були проведені також у Німеччині, Латвії, Литві та Канаді. Операцію підтримав європейський орган прокуратури Євроюст.
Джерело: https://t.me/raddjd/19672