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Міністр оборони Китаю Лі Шанфу знову розкритикував США

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу знову розкритикував США

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу знову розкритикував США, а потім заявив, що країни "мають знайти точки дотику", щоб зберегти стабільність у світі.

Під час виступу на безпековій конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі китайський міністр вкотре висловив офіційну позицію Пекіна щодо "неприйнятної" політики США у Тайванській протоці і сказав, що Китай "вживе рішучих заходів" у випадку іноземного втручання у питання "національного возз'єднання КНР".

В той же час, Лі зазначив, що китайсько-американські відносини "мають ключове значення для збереження стабільності у світі".

"Конфлікт між двома країнами став би катастрофою для світу. У нас різні культури та ідеї, але нам потрібно знайти точки дотику, щоб стабілізувати відносини. Зараз ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні складна, але ми працюватимемо над загальновизнаною, чесною та справедливою системою багатосторонніх механізмів безпеки і будемо брати активну участь у безпекових діалогах", — заявив Лі Шанфу.

**Раніше китайський міністр відмовився від зустрічі з американським колегою Ллойдом Остіном, бо, на його думку, "сердечні рукостискання і розмови" не змінять відносини між країнами на краще. В той же час, Вашингтон неодноразово наголошував на важливості підтримання комунікації з Пекіном задля уникнення можливої військової ескалації у майбутньому.

Джерело: https://t.me/znua_live/96257

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