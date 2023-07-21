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Модернізація теплових пунктів Індустріального району: ХТМ

Модернізація теплових пунктів Індустріального району: ХТМ

По вулиці Архітектора Альошина у підвалі п’ятиповерхівки роботи на завершальній стадії – на новому індивідуальному тепловому пункті ізолюють трубопроводи.

Модернізовані індивідуальні теплові пункти в Індустріальному районі заощаджують до 20% енергоносіїв і дозволяють швидше відновлювати теплопостачання в оселях після блекаутів, повідомляє КП «ХТМ».

За словами начальника Індустріальної філії КП «Харківські теплові мережі» Олега Брильова, за останні 4 роки на районі модернізували 96 теплових пунктів, з них – 4 тільки у воєнний рік.

Кожен такий тепловий пункт заощаджує по 6 гривень на кожному квадратному метрі і значно покращує якість послуги.

Агентство Телевидения Новости

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