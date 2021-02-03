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Московский проспект, строительство виадука с Веснина на Киевскую и дороги на Салтовку: в горсовете рассказали о планах на год

Московский проспект и строительство виадука с Веснина на Киевскую, а затем дороги на Салтовку - это главные планы по строительству дорог в городе Харькове на текущий год. По словам исполняющего обязанности мэра Харькова, в этом году они планируют закончить капитальные работы на самой большой магистрали в городе, где с прошлого года ограничено движение, а также расширить спуск Веснина и построить развязку нового типа возле станции метро Киевская. Далее дорога, говорит Терехов, будет идти через территорию, на которой находятся здания предпринимателей рынка «Барабашово». Несмотря на протесты, предлагают перенести именно магазины, а не дорогу.

Игорь Терехов. и. о. мэра Харькова:

Мы обязаны прокладывать именно такие магистрали, чтобы люди удобно добирались в центральную часть города и обратно, именно поэтому мною было принято решение о расширении спуска Веснина, нелегкое решение, нелегкий проект и вы увидите, насколько это разгрузит трафик. Поэтому ни о каких касательных речь идти не может, как она была запроектирована, так она и пройдет.

Кроме капитального строительства, в Харькове продолжат ремонт второстепенных и внутриквартальных дорог. Список ремонтов, говорят в горсовете, формируют с учетом петиций и личных обращений граждан, а также с учетом трафика.

Игорь Терехов. и. о. мэра Харькова:

Мы смотрим, мы обследуем эту дорогу, финансирование сегодня выделено на внутриквартальные дороги. Конечно, нельзя объять все необъятное, но мы поступательно идем, системно.

Всего в Харькове в 2021 году запланировано потратить на ремонт и обслуживание дорог более 809 млн гривен, и это без строительства нового путепровода с Веснина на Салтовку.

Агентство Телевидения Новости

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