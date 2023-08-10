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Міськрада про стипендії почесних громадян міста: хто не отримує
Харківська міська рада роз’яснила питання навколо деяких почесних громадян та їх стипендій.
Алла Александровська, Яна Клочкова та Михайло Добкін стипендію Почесного громадянина міста Харкова не отримують, повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Юрій Сидоренко.
«Олександр Ярославський перераховує свою стипендію у якості благодійної допомоги одному з дитячих садочків Салтівського району», зазначив Сидоренко.