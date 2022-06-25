На Харківщині достатньо захисних споруд, щоб сховати в них усе теперішнє населення регіону

На сьогодні в області 84% захисних споруд готові або обмежено готові до використання за призначенням.

Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

За його даними, сьогодні на підконтрольній Україні території області розташована 891 захисна споруда.

“Площі зазначених захисних споруд достатньо, щоб сховати в них від небезпеки все населення, яке на даний час перебуває в Харківському регіоні”, - сказав Іван Сокол.

Він зауважив, що у сільській місцевості необхідно користуватися навіть найпростішими укриттями - підвалами та льохами, які також захищають від повітряної небезпеки.

Також директор Департаменту цивільного захисту ХОВА порадив усім жителям регіону встановити мобільний додаток “Повітряна тривога”, який сповіщає про небезпеку на кілька секунд раніше, ніж вмикаються сирени.

“Великими стараннями спільно з ПАТ “Укртелеком”, працівниками ДСНС, цивільного захисту, волонтерами та місцевою владою вдалося налагодити систему оповіщення, яка наразі працює на 70% та покриває 80% неокупованої території Харківської області. Найближчим часом ми покриємо всю територію області та всі люди знатимуть або із застосунку, або з лунання сирен, що є повітряна небезпека”, - зазначив Іван Сокол.

Источник: https://t.me/kharkivoda/5536

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